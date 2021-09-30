Москва, 30 сентября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавирусной инфекции позволяет беременным избежать тяжёлых осложнений. Об этом заявил 30 сентября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко

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«Специалисты обращают особое внимание на вакцинацию беременных, — сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавируса. — У нас в методических рекомендация сегодня уже есть все показания и методика вакцинации для беременных, и мы видим что вакцинация беременных после 22 недель беременности создаёт эффективную защиту и позволяет избежать тяжёлых осложнений».