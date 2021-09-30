Москва, 30 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Российские банки продолжают бить рекорды по выдаче кредитов. Очередной рекорд был поставлен в августе. Это имеет свои плюсы и минусы, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

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«С одной стороны, это свидетельствует об активном спросе со стороны граждан на такого рода кредиты.

С другой стороны, такая динамика этих кредитов беспокоит Банк России, так как большая их часть приходится на граждан с невысоким уровнем доходов и высоким показателем долговой нагрузки.

В связи с этим Банк России уже не раз поднимал вопрос о введении прямых количественных ограничений на такого рода необеспеченные кредиты.

Подобные планы регулятора также подталкивают банки к активной выдаче этих кредитов, так как они позволяют хорошими темпами наращивать кредитный портфель и дают банкам высокий процентный доход», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России в августе 201 года взяли кредиты наличными на рекордную сумму в 612 млрд рублей. Это на 5% больше чем в июле.

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