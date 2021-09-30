Варшава, , 14:12 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда подписал прошение о продлении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией еще на 60 дней и направил документ в Сейм. Депутаты рассмотрят предложение в четверг 30 сентября вечером. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Анджей Дуда Юлия Гринь

Сообщается, что ранее к президенту с данной просьбой обратилось правительство. Вопрос о продлении чрезвычайного положения на польско-белорусской границе в повестку дня Совета министров республики на 28 сентября внес премьер-министр Матеуш Моравецкий. Правительство одобрило данное предложение и 29 сентября направило его президенту.

Теперь, после предложения правительства и его одобрения президентом, вопрос о продлении режима ЧП на границе с Белоруссией будет решен на голосовании в Сейме.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены еще 50 км. На помощь пограничникам направилось около тысячи военнослужащих. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.