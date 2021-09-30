Вашингтон, 30 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс поделилась с подписчиками видео с её первого самостоятельного полёта на самолёте. Артистка опубликовала ролик в личном Instagram-аккаунте 30 сентября.

(сс) Rhys Adams Бритни Спирс

«На девятом небе прямо сейчас! Первый раз на самолете и первый раз на винтовом самолете! Боже, как я испугалась», — подписала видео Спирс. В комментариях к ролику подписчики певицы поздравляют её с обретённой свободой.

«Это твой момент, Брит! Живи своей жизнью, ты свободна!» — написал пользователь gianmarcozagato.

«Мы так рады за тебя», — поделился пользователь thebradpettitt.

«Брит ждет свобода! Ты можешь лететь куда угодно без разрешения! Мы любим тебя, Бритни», — прокомментировал пользователь timospears.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября 2021 года суд вынес решение об отстранении Джеймса Спирса от опеки над его дочерью, артисткой Бритни Спирс. Это может стать важным шагом к независимости певицы и всецелой отмены опеки, которая длилась на протяжении последних 13 лет.