Москва, 30 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В России рост числа заболевших COVID-19 фиксируется в 56 регионах, заявила 30 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Анна Попова

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Главный санитарный врач добавила, что при этом в 12 российских регионах заболеваемость снижается.

Она уточнила, что заболеваемость COVID-19 растет уже три недели. На «Дельта"-штамм приходятся 97% заражений коронавирусом в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавируса заявил, что в России более 49 млн человек привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.