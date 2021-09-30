Сыктывкар, , 14:12 — REGNUM Коммунист из Коми Олег Михайлов, победивший на думских выборах, заявил, что выборы прошли нечестно, передает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Михайлов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Выборы, по нашей оценке, как всегда, прошли нечестно и несправедливо. Такого массового привода бюджетников мы не видели за всю историю выборов», — заявил он с трибуны Госсовета республики.

Напомним, что за Михайлова на прошедших выборах проголосовали более 32% избирателей. Нарушений в ходе голосования и подсчета голосов выявлено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, с победой на выборах Михайлова поздравил глава Коми Владимир Уйба, с которым у него в апреле 2021 года случился конфликт.

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