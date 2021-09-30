Екатеринбург, 30 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Екатеринбурге завершена проверка по факту отказа перевезти ребёнка-инвалида в самолёте в специальном кресле. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Uralairlines.ru «Уральские авиалинии»

Поводом для проверки стали материалы в СМИ. Из них следовало, что с такой проблемой столкнулась жительница Екатеринбурга, которая 6 сентября летела со своим ребёнком из Симферополя самолётом авиакомпании «Уральские авиалинии». Она оплатила услугу «Сопровождение и помощь при посадке на борт воздушного судна». Но на борт её не пустили со специальным креслом, его пришлось сдать в багаж.

Прокуратура посчитала, что в нарушение Воздушного кодекса России авиакомпания не приняла мер к обеспечению условий перевозки ребёнка-инвалида. Гендиректору структуры направлено представление с требованием устранить нарушения закона.