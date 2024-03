Токио, 30 сентября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Разработчики игры-файтинга The King of Fighters XV представили новую героиню по имени Айла (Isla). Ролик с демонстрацией её способностей был опубликован 30 сентября на YouTube-канале издания IGN.

Скриншот с YouTube Айла из The King of Fighters XV

Айла — уличная художница, которая умеет создавать кулаки при помощи краски из своего баллончика. Героиня также получит тематическую боевую арену.

Добавим, что релиз The King of Fighters XV состоится 17 февраля 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.