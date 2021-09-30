Рязань, 30 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Рязанской области 30 сентября подтверждено 138 новых случаев заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. От осложнений скончались ещё три человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,31%. С начала пандемии в Рязанской области выявлено 42 313 носителей коронавируса. Справились с заражением 38 680 человек, из них 122 выписаны после лечения за последние сутки.

По данным федерального оперштаба, осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 1 116 пациентов.