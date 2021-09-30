Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Апелляционная инстанция Ростовского областного суда оставила приговор лжезастройщику, укравшему у дольщиков миллионы рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Мошенник

Ростовский застройщик под предлогом продажи недвижимости похитил у двух дольщиков более 10,5 млн рублей. При пособничестве бухгалтера было присвоено более 330 млн рублей. Пострадавшими признаны 305 жертв строительной пирамиды.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил злоумышленника к шести годам колонии общего режима, бухгалтера компании — к четырём годам лишения свободы условно.