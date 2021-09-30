Тюмень, 30 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Жители Тюменской области в первые шесть месяцев 2021 года стали реже брать микрозаймы. Об этом сообщает тюменское отделение Уральского главного управления Центрального банка РФ.

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Количество микрозаймов за год (с июня 2020-го по июнь 2021 — го) снизилось на 35%. За январь-июнь тюменцы взяли свыше 47 тыс. микрозаймов на сумму 390 млн рублей. Треть из них приходится на займы «до зарплаты» — до 30 тыс. рублей на срок не более 30 дней.

Совокупная задолженность населения по микрозаймам сократилась за год на 26%, до 161 млн рублей.