Пенза, 30 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Пензенской области на завершение строительства детских садов в Белинском и Нижнеломовском районах направят свыше 30 млн рублей. Дополнительные средства выделены по поручению губернатора региона Олега Мельниченко.

Yarregion.ru Детский сад

Дошкольные учреждения в Нижнеломовском и Белинском районах возводят по нацпроекту «Демография». Из-за удорожания строительных материалов возникла необходимость дополнительного финансирования намеченных работ для их завершения. Ввод в эксплуатацию новых детских садов запланирован на конец 2021 года.

«Строительство детских садов — одна из ключевых целей по обеспечению доступности образования… Работы должны быть завершены в установленные сроки и с хорошим качеством», — заявил Мельниченко.

Всего в рамках нацпроекта «Демография» в Пензенской области запланировали построить 4 дошкольных учреждений образования — в Белинском, Лунинском, Нижнеломовском и Пензенском районах.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе в микрорайоне «Арбековская застава» открыли новый детский сад, рассчитанный на 63 места.

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