Ставрополь, 30 сентября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В Ставропольском крае будут штрафовать за неприменение QR-кодов при посещении предприятий торговли и досуга. Наказание необходимо ввести для того, чтобы прервать цепочку заражений коронавирусом. Такое мнение высказал губернатор края Владимир Владимиров в ходе очередной «прямой линии» с жителями субъекта РФ.

QR-код

«Подписал распоряжение о необходимости введения штрафных санкций на неиспользование предусмотренных QR-кодов. Мы эту практику в Ставропольском крае точно будем вводить, потому что это очень важно» , — цитирует главу региона «Интерфакс».

Как отметил Владимиров, QR-коды должны послужить созданию мест безопасности для людей, которые привиты от COVID-19 или перенесли заболевание и имеют отметку об этом.

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По данным федерального оперштаба на 30 сентября, на Ставрополье за все время пандемии заразились коронавирусом 85 848 человек, не удалось спасти врачам 3014 из них.