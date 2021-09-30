Сан-Матео, США, 30 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Sony обнародовала список игр, которые получат подписчики сервиса PlayStation Plus в октябре 2021 года. Об этом 30 сентября сообщает издание Game Informer.

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Геймеры получат доступ к Hell Let Loose, Mortal Kombat X и PGA Tour 2K21. Все три игры появятся в сервисе 5 октября 2021 года.

Добавим, что PlayStation Plus (PS Plus) — это сервис ежемесячной подписки, который позволяет геймерам пользоваться сетевыми функциями в играх на консоли PlayStation. Помимо этого, они получают несколько бесплатных проектов каждый месяц.