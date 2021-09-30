Калуга, 30 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Калужской области на начало 2021 года находящимися в социально опасном положении признаны 766 несовершеннолетних и 712 семей, сообщает 30 сентября корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Admoblkaluga.ru На заседании калужской областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

На заседании обсуждались меры предупреждения ранней преступности несовершеннолетних. Отмечалась необходимость более эффективного использования возможностей Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.

«За восемь месяцев 2021 года в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД РФ по Калужской области по различным основаниям были помещены 38 несовершеннолетних. Неохотное направление подростков в центр во многом объясняется неправильным пониманием его функций. Это учреждение не наказания, а профилактики. Сотрудники Центра уточняют условия жизни трудных детей и воспитания в семьях, выявляли интересы, причины самовольного прекращения учебы или ухода из семей, а также условия, способствовавшие совершению правонарушений, проводили работу с родителями. При этом с детьми по индивидуальным программам занимались педагоги школ, чтобы они не отстали в учёбе», — отметила руководитель Центра Юлия Александрова.

В июле 2021 года министерством труда и социальной защиты области разработан комплекс дополнительных мер, направленных на повышение эффективности реабилитационной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. На базе четырех учреждений созданы профессиональные площадки по распространению эффективного опыта. Ещё в 2020 году центром «Доверие» был получен грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На его базе создан региональный ресурсный центр по внедрению эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми. В реализации проекта принимают участие 15 учреждений социального обслуживания семьи и детей и центр помощи кризисным беременным и женщинам «Материнский ковчег» православной Благотворительной миссии «Милосердный самарянин» Калужской епархии Русской православной церкви.