Анкара, 30 сентября 2021, 14:00 — REGNUM Турция может начать сотрудничать с Россией в ряде сфер, включая судостроение и строительство реактивных двигателей для истребителей, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Он добавил, что стороны также могут вместе предпринять «много шагов в судостроении, пока мы не дойдем до подводных лодок».
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с российским лидером турецкий президент отметил, что совместные действия России и Турции по связанным с Сирией вопросам «имеют большое значение» и добавил, что в указанном регионе мир зависит от отношений Москвы с Анкарой.
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