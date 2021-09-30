Самара, 30 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Вход в «Парк дружбы народов» в Самаре станет платным. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба этого парка в социальной сети.

Павел Ищенко ИА REGNUM В парке

С 1 по 15 октября в парке будет проводить подготовку к работе комплекса зимой. С 16 по 31 октября 2021 года парк будет работать с 11:00 до 17:00 часов.

«Вход в «Парк дружбы народов» платный», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что входные билеты можно будет приобрести в кассе. Так, цена билета для взрослых составит 500 рублей, 350 рублей придется заплатить за детей с 7 лет, студентам и пенсионерам.

Отмечается, что в цену билета входит посещение национальных домов и подворий.

По сообщению пресс-службы, стоимость билета произведена из расчета затрат на содержание энокультурного комплекса, который открылся 12 сентября 2021 года в День празднования Дня дружбы народов в Самарской области.

«Стоимость билета обусловлена необходимостью содержания комплекса. До 30 сентября для всех посетителей был обеспечен бесплатный вход, и это стало возможным благодаря энтузиазму кураторов национальных подворий — представителей национальных общественных организаций, а также при финансовой поддержке создателей Парка дружба народов», — сообщили сотрудники пресс-службы в ответ на возмещенные комментарии жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в этнокультурном комплексе был возведен архитектурный ансамбль из 20 подворий этносов, которые проживают в Самарской области.