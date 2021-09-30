Москва, 30 сентября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В России более 49 млн человек привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил 30 сентября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавируса.

Минздрав России Михаил Мурашко

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«Первым компонентом сегодня по стране привито уже более 49 млн человек. Оба компонента получили уже более 40 млн человек», — сказал министр.

По его словам, около полутора миллиона российских граждан вакцинированы «Спутником Лайт» — это либо повторная вакцинация, либо для людей, которые ранее перенесли инфекцию.

Наиболее высокие темпы вакцинации среди регионов сейчас наблюдаются в Пензенской области, отметил Мурашко.