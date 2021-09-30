Белград, , 14:07 — REGNUM Евросоюз обеспокоен кризисом, который возник на севере Косово и Метохии. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 30 сентября во время визита в Сербию.

Урсула фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен высказала убеждение, что выход из сложившегося кризиса будет найден, и что это будет «жизнеспособное, дружеское решение».

Политик напомнила, что Евросоюз выступает в роль посредника, и делает усилия, чтобы разрешить эту проблему на платформе брюссельского диалога Белграда и Приштины.

«В Брюсселе идут переговоры. Это хорошо, так как переговоры обозначают, что решение возможно. Регион нуждается в крепких отношениях», — процитировал телеканал РТС слова Фон дер Лайен.

Напомним, что 29 сентября в Брюсселе при посредничестве спецпредставителя ЕС Мирослава Лайчка начались переговоры Белграда и Приштины с целью разрешения кризиса на севере Косово и Метохии. Он начался 20 сентября, когда Приштина запретила использование сербских автомобильных номеров на территории края.