Токио, 30 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Японский ролевой экшен Scarlet Nexus стал частью сервиса Xbox Game Pass. Об этом рассказали представители компании Microsoft 30 сентября в рамках онлайн-презентации Tokyo Game Show.

Bandainamcoent.eu Компьютерная игра Scarlet Nexus

Scarlet Nexus уже доступна для бесплатного скачивания всем подписчикам Xbox Game Pass. Помимо неё, в библиотеку сервиса также добавили AI: The Sominum Files и Mighty Goose.

Добавим, что релиз Scarlet Nexus состоялся в конце июня 2021 года. Игра рассказывает о группе подростков-экстрасенсов, которые сражаются с ужасными чудовищами, пожирающими человеческие мозги.