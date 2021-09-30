Москва, , 14:00 — REGNUM Первое заседание Госдумы РФ восьмого созыва, намеченное на 12 октября, может пройти при очном присутствии президента Владимира Путина, но решения на этот счёт пока нет. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 30 сентября журналистам.

Владимир Путин на пленарном заседании Государственной думы Kremlin.ru

Представителя Кремля спросили о присутствии Путина на заседании. «Мы сообщим вам, какое будет принято решение», — пообещал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября, Песков объявил, что Путин вышел из режима самоизоляции, обусловленного контактами с заразившимися людьми. Тяжёлых случаев болезни COVID-19 в окружении президента нет, добавил он.

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