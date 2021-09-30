Париж, , 13:55 — REGNUM Парижский исправительный суд приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к году тюремного заключения по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2012 году. Об этом 30 сентября сообщает телеканал BFMTV.

Николя Саркози 20minutes.fr

«Николя Саркози приговорен к одному году лишения свободы», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что бывший французский лидер будет отбывать наказание дома под режимом электронного наблюдения. В то же время, сам Саркози не присутствует на судебном заседании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что исправительный суд Парижа признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в нелегальном финансировании его предвыборной кампании 2012 года.