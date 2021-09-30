Москва, 30 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Фигурист и телеведущий Алексей Ягудин высказался насчёт реакции общественности относительно состава участников шоу «Ледниковый период». Об этом 30 сентября пишет издание StarHit.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Ягудин

По словам Ягудина, многие его подписчики в социальных сетях негативно отнеслись к участию в проекте блогера Дани Милохина. Как отмечает издание, Ягудин считает нужным дать шанс проявить себя всем конкурсантам шоу. «У Дани все равно нет какой-то стеснительности, он абсолютно свободен и делает то, что велит ему его сердце… Даня — яркий, не такой, как другие, прекрасно отыгрывает лицом. Мне очень понравилось первое выступление», — рассказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время съёмок первого выпуска шоу «Ледниковый период» Даня Милохин упал и ударился о лёд головой. Блогер уронил и свою партнёршу, фигуристку Евгению Медведеву.