«Не такой, как другие» — Алексей Ягудин заступился за Даню Милохина
Москва, 30 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Фигурист и телеведущий Алексей Ягудин высказался насчёт реакции общественности относительно состава участников шоу «Ледниковый период». Об этом 30 сентября пишет издание StarHit.
По словам Ягудина, многие его подписчики в социальных сетях негативно отнеслись к участию в проекте блогера Дани Милохина. Как отмечает издание, Ягудин считает нужным дать шанс проявить себя всем конкурсантам шоу. «У Дани все равно нет какой-то стеснительности, он абсолютно свободен и делает то, что велит ему его сердце… Даня — яркий, не такой, как другие, прекрасно отыгрывает лицом. Мне очень понравилось первое выступление», — рассказал он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время съёмок первого выпуска шоу «Ледниковый период» Даня Милохин упал и ударился о лёд головой. Блогер уронил и свою партнёршу, фигуристку Евгению Медведеву.