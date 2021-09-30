Волгоград, 30 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Более 1,58 млн гектаров озимых культур уже высадили аграрии Волгоградской области. Осенний сев завершили в 17 районах, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе администрации региона.

Government.ru Посевные работы в поле

Площадь высаженных озимых культур занимает 98% от намеченного плана. Самые большие работы провели в Октябрьском районе, где засеяли 104 тысячи гектаров. В лидерах также Котельниковский (92 тысячи га), Калачевский (82 тысячи га) и Клетский (79 тысяч га) районы. В целом площадь озимых культур под урожай 2022 года должна составить свыше 1,6 млн гектаров, что позволит выполнить задачу по обеспечению валового сбора зерновых не ниже среднегодового объема в четыре миллиона тонн.

Полностью осенняя посевная-2021 в регионе завершиться в первой декаде октября.