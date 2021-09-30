Сеул, 30 сентября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Южная Корея занимает 27-е место среди стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по уровню занятости женщин в возрасте от 15 до 64 лет. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на данные ОЭСР.

Цитата из к/ф «Дефолт». реж. Чхве Гук-хи. 2018. Южная Корея Сильная женщина

Согласно опубликованным данным, во втором квартале 2021 года уровень занятости женщин в возрасте от 15 до 64 лет в Южной Корее составил 57,5%.

С другой стороны, показатель Новой Зеландии составил 73,5%, Австралии — 71,7%, Японии — 71,3%, Эстонии — 70,4%, Латвии — 68,3%, Словении — 68,1%, Венгрии — 67,8%, Чехии — 66,3%, Словакии — 65%.

В первую десятку стран с самым высоким уровнем занятости среди женщин вошли: Нидерланды, Исландия, Норвегия, Швейцария, Швеция, Германия, Британия и Финляндия.

Между тем Южная Корея заняла 18-е место по уровню занятости среди мужчин. Показатель составил 75,1%.