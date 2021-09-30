Владикавказ, 30 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Северной Осетии за все время пандемии COVID-19 скончались от осложнений, полученных при заражении коронавирусом, 766 жителей региона. За прошедшие сутки число умерших увеличилось на 13 человек. Такие данные привела 30 сентября пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе за последний день подтверждены тесты на коронавирус еще у 70 пациентов. Общее число носителей инфекции увеличилось до 23 014 человек.

Сумели справиться с болезнью 21 522 жителя республики, в том числе 50 из них — за прошедший день. В настоящее время проходят лечение в госпиталях 21 472 человека.

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