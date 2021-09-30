Лос-Анджелес, США, 30 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Марк Хэмилл решил выступить в защиту фильмов Джорджа Лукаса «Эпизод I: Скрытая угроза», «Эпизод II: Атака клонов» и «Эпизод III: Месть ситхов» франшизы «Звёздные войны». Об этом 30 сентября сообщает портал Cinema Blend.

Цитата из к/ф «Звёздные войны: Последние джедаи». реж. Райан Джонсон. 2017. США Марк Хэммил в роли Люка Скайуокера

Во время беседы с продюсером Говардом Казанджяном Хэмилл сказал, что его шокировало то, насколько жёстко в эпоху социальных сетей люди стали высказываться по поводу приквелов Лукаса.

Он заявил, что его впечатлило наличие у этих фильмов «собственной идентичности». По мнению актёра, их критиковали потому, что они были более интеллектуальными и сложными, а также менее коммерческими. «Это более мрачная история», — отметил Хэмилл.

Напомним, Марк Хэмилл сыграл молодого Люка Скайуокера в первых трёх фильмах франшизы «Звёздные войны». Он вернулся к этой роли в картинах «Звёздные войны: Пробуждение силы», «Звёздные войны: Последние джедаи» и «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».