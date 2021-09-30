Haval представил новый внедорожник X-Dog
Пекин, 30 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Компания Haval представила в Китае новый концептуальный внедорожник X-Dog. Об этом сообщает издание Autohome.
В модельной линейке китайской марки новинка разместиться на ступень выше модели Big Dog (в России модель получила название Haval Dargo). Именно на праздновании годовщины дебюта Big Dog и была представлена новая модель. Правда пока в виде концепта.
Ожидается, что в продажу X-Dog поступит во второй половине следующего года. Новинка выделяется угловатой формой кузова, круглыми фарами. Кроме того, в салоне внедорожника установлены семь экранов.
Так, в машине есть отдельный экран цифровой приборной панели, дисплей системы мультимедиа, а также дисплей на руле, центральном тоннеле и дверных картах.
По предварительной информации, моторная линейка Haval X-Dog будет состоять из бензиновых двигателей на 1,5 и 2,0 л. Кроме того, внедорожник получит подзаряжаемую гибридную установку. В качестве трансмиссии будет выступать 7-ступенчатый «робот». Модель будет полноприводной.
Напомним, на предприятии Great Wall в Тульской области началось производство предсерийных образцов нового внедорожника Haval Dargo.
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