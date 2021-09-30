Таллин, 30 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Кабинет министров Эстонии одобрил на своем заседании в четверг, 30 сентября, проект госбюджета на 2022 год. Об этом сообщила канцелярия правительства, отметив, что бюджет будет передан на утверждение в парламент страны.

ИА REGNUM Эстония

Сообщается, что госбюджет Эстонии 2022 года останется дефицитным: объем доходов составит 13,13 млрд евро, объем расходов — 13,64 млрд евро. Налоговая нагрузка в следующем году достигнет 33,7% от ВВП. Долговая нагрузка правительственного сектора составит 6,36 млрд евро, то есть 19,7% от ВВП.

Расходы на оборону достигнут рекордных 750 млн евро, превысив 2,3% от ВВП.

Правительство выделит дополнительно 30 млн евро на развитие электронного государства и обеспечение кибербезопасности. Финансирование обеспечит развитие базовых услуг э-государства, устойчивость критически важных информационных систем и снизит риски, полагают в правительстве.

Правительство увеличивает финансирование науки и деятельности по развитию в общей сложности на 40 млн евро — это необходимо для того, чтобы финансирование сферы оставалось на уровне 1% от ВВП.

Из дополнительного финансирования 16,3 млн евро будут направлены через Министерство образования и науки на обеспечение функционирования науки, такая же сумма будет направлена через Министерство экономики и коммуникаций на поддержку научной и развивающей деятельности, а также инноваций в бизнесе.

В 2022 году доходная база местных самоуправлений превысит 100 млн евро. В 2022 году на строительство жилья запланировано около 58 млн евро, с помощью которых правительство поддержит, в числе прочего, реконструкцию жилых домов, принадлежащих как частным собственникам, так и местным самоуправлениям, а также снос выведенных из эксплуатации строений.