Москва, 30 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Сегодня, 30 сентября, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют умеренно-позитивную динамику, прибавляя 0,38% и консолидируюсь в рамках очень важного торгового диапазона $77,80−78,80 за баррель Brent, после краткосрочного роста нефтяных котировок в начале недели выше $80,00 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

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«Рынок энергоносителей оказался в очень сложной ситуации, с одной стороны из-за разрастающегося «энергетического кризиса», цены на нефть, природный газ и уголь должны продолжить свое восхождение.

С другой стороны, замедление темпов роста мировой экономики снижает будущий спрос на энергоносители, сентябрьские данные по деловой активности (PMI) в Китае, крупнейшем потребителе сырья, подтвердили негативные макроэкономические тенденции, индекс сократился с 50,1 пункта до 49,6.

Плюс вербальные интервенции со стороны Белого дома становятся все активнее, пресс-секретарь Джен Псаки выразила беспокойство в связи с высокими ценами на нефть и заявила о «рассмотрении всех вариантов для их снижения».

Последний раз Белым дом высказывал свои опасения относительно дорогой нефти в середине лета 2021 года, после чего, цена за баррель Brent спикировала вниз на 17% с $78,00 до $65,00 к концу августа.

Что будет на этот раз, учитывая объективные факторы подорожания нефти, сказать сложно, так что сейчас лучше следить за технической картиной, делая выводы по факту прохождения важных ценовых уровней.

На текущий момент котировки находятся в диапазоне $77,80−78,80 за баррель Brent, если будет пробита верхняя граница цены вырастут к 80,00−81,00 за баррель, если будет пробита нижняя, то первой целью снижения станет отметка $76,00 за баррель Brent», — считает эксперт.

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