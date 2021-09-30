Тбилиси, 30 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. На сайте движения, созданного, чтобы помочь бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили вернуться на родину, зарегистрировались 104 тыс. человек. Об этом 30 сентября сообщила основатель движения, председатель оппозиционной партии «Закон и справедливость», депутат парламента республики Тако Чарквиани.

ИА REGNUM Саакашвили

Она призывает сторонников прийти 2 октября в аэропорт в Тбилиси, чтобы встретить обещавшего вернуться Саакашвили.

«За 12 дней собрано 104 тысячи подписей, — сказала лидер партии. — Я думаю, что придёт хотя бы половина».

Чарквиани подчеркнула, что планируется «мирная» встреча Саакашвили. По этому поводу она хочет поговорить с главой МВД Грузии Вахтангом Гомелаури.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что вернётся в Грузию 2 октября в день голосования на выборах в органы самоуправления. В правящей партии «Грузинская мечта» по этому поводу заявили, что экс-президента сразу арестуют, так как он заочно признан виновным в совершении ряда преступлений.