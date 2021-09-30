Таганрог, Ростовская область, 30 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Ростовской области тестируют яхтенный маршрут под названием «Под парусом из Меотиды», сообщили ИА REGNUM в донском правительстве. Испытания проводятся в Таганрогском заливе в рамках межрегионального проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

Клод Моне. Парусные яхты в Аржантейе. 1874

Участники яхтенного маршрута будут отправляться от берегов Таганрога и пройдут через основные локации Боспорского царства в Анапе, Тамани, Керчи, Ялте, Севастополе и Симферополе.

Маршрут планируется запустить в 2022 году.