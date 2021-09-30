Москва, 30 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Поменять шины на зимние в Москве нужно будет после 20 октября, когда среднесуточная температура упадёт ниже пяти градусов по Цельсию. Об этом 30 сентября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в интервью РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль в снегу

«Переход среднесуточной температуры через плюс 5 в сторону понижения произойдет после 20 октября, это та температура, когда начинает дубеть автошина», — отметил Тишковец.

Согласно прогнозу, в Москве в октябре ещё не стоит ожидать устойчивого снежного покрова, добавил синоптик. По его словам, после 28 октября может выпасть снег, однако он может быстро растаять и снежный покров будет «очень символический».

Напомним, большинство производителей шин рекомендуют менять автомобильные шины раз в пять лет.

Читайте также: Синоптик рассказал о погоде в центральной части Европейской России