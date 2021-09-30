Иркутск, 30 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. С начала 2021 года Иркутскую область посетили 1,1 млн туристов. Такие данные 30 сентября обнародовала пресс-служба правительства региона со ссылкой на руководителя регионального агентства по туризму Екатерину Сливину.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

По данным агентства по туризму Иркутской области, этот показатель практически сопоставим с допандемийным уровнем.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на конец сентября Иркутская область приняла 1 278 000 туристов, в том числе 326,8 тысячи гостей из-за границы. В 2020-м, в разгар пандемии, с начала года по сентябрь регион посетили 663,7 тысячи человек.

Если в 2019 году, по оценочным данным, в Приангарье побывали более 1,7 млн туристов, то в рамках Стратегии социально-экономического развития региона поставлена цель увеличить туристско-экскурсионный поток в Иркутскую область на 80% — до 3,1 миллиона человек.

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