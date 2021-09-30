Москва, 30 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В России эпидемиологическая ситуация на фоне распространения коронавируса остается напряженной, в отношении президента страны Владимира Путина действуют особые меры предосторожности. Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Ситуация эпидемиологическая напряженная, и, естественно, в отношении главы государства применяются особые меры предосторожности», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в этом плане «система очень гибкая, отношении президента применяется такая самоизоляция, которая никоим образом не ограничивает содержательную часть его работы».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 сентября, Песков заявил, что Путин вышел из режима самоизоляции, в котором он находился на протяжении двух недель из-за контактов с заразившимся коронавирусом в своем окружении.

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