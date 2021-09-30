Улан-Удэ, 30 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. С 1 октября Николай Мошкин покидает пост ректора Бурятского государственного университета. Исполняющим обязанности руководителя вуза назначен Мигмар Дармаев, сообщает портал «Байкал-Daily».

Андрей Ринчино Бурятский государственный университет. Улан-Удэ

Между тем, по данным СМИ, новым ректором может стать бывший депутат Госдумы и бывший министр образования Бурятии Алдар Дамдинов.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Мошкин возглавлял университет с 2015 года в ранге исполняющего обязанности ректора, а в 2016 году был утверждён в должности приказом министра образования и науки РФ.

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