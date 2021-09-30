Уфа, 30 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Бывшего судебного пристава обвинили в мошенничестве и служебном подлоге в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

По версии следствия, летом 2017 года судебный пристав-исполнитель Учалинского МРО УФССП по региону взыскивал с гражданина штраф в размере 30 тысяч рублей.

«После наложения ограничительных действий он предложил должнику оплатить штраф наличными непосредственно в службе, однако после получения денег на депозитный счет их не внес, а обратил в свою пользу», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах дела указано, что после этого 31-летний фигурант уголовного дела изготовил фиктивный банковский чек об оплате штрафа в безналичной форме и вынес незаконное постановление об окончании исполнительного производства.

«После увольнения со службы по отрицательным мотивам мужчина был привлечен по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (за управление автомобилем в состоянии опьянения) с назначением штрафа 30 тысяч рублей. Что бы не вносить деньги он также подделал банковский чек и предъявил в судебном участке, что позволило ему избежать принудительного взыскания штрафа», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый признал и возместил ущерб. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии директора городского центра занятости осудили за мошенничество.