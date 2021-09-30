Москва, 30 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Готовность помочь Казахстану с восстановлением популяции туранского тигра выразил от имени России президент Владимир Путин. Проблема интересна российским специалистам, заявил Путин 30 сентября на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

Claudio Gennari Тигр

«Мы с удовольствием подключимся ‑ и на правительственном уровне, и на экспертном уровне», — сказал российский лидер.

Он отметил, что отечественные специалисты накопили за последние годы очень хороший опыт в этой сфере. Они с удовольствием поделятся им и поработают вместе с казахстанскими коллегами, добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент КазахстанаКасым-Жомарт Токаев рассказал Путину о проекте по восстановлению туранских тигров, отнесённых к исчезнувшим видам.

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