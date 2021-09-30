Белград, 30 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что она выступает за вступление Сербии в состав Европейского союза, являясь убежденным сторонником этого. Она рассказала об этом 30 сентября на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем по окончании церемонии начала строительства железной дороги между Центральной Сербией и Косовом и Метохией, которую транслирует агентство Tanjug.

Bmvg.de Урсула фон дер Ляйен

«Мы только что присутствовали на подписании договора о начале работ на железной дороге Ниш — Приштина. Это символ нашего объединения и прогресса, это имеет ключевое значение на пути к ЕС. Господин президент, позвольте мне подчеркнуть, что я убежденный сторонник членства Сербии в ЕС», — сказала она.

Также фон дер Ляйен уточнила, что ЕС вложил в названный проект строительства железной дороги €23 млн. При этом она не стала называть точных сроков вступления в сообщество Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что средняя зарплата без вычета налогов в июле 2021 года в Сербии составила 89330 динаров, а чистая зарплата, без налогов и взносов, составила 64 731 динаров