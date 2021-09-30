Симферополь, 30 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Массовая гибель птиц зафиксирована в заливе Сиваш на севере Крыма. Об этом сообщили ученые Крымского федерального университета.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Вчера мы выезжали на место. По численности погибших больше всего черношейной поганки, её практически 100% легло, потом идут пеганки и морской голубок. Одиночные особи чомги попадаются», — сообщил «Крыминформу» сотрудник кафедры геоэкологии Крымского федерального университета Григорий Прокопов.

Специалистами обнаружены от пяти до семи тысяч погибших особей черношейной поганки, 250−300 тушек морского голубка, до 50 особей пеганки.

«Вчера же удалось наблюдать больную, но живую птицу. Её поведение говорит о поражении нервной системы. То есть наибольшая вероятность, что это вирусное заболевание, которое поражает нервную систему», — сообщил эксперт.

Причины устанавливают специалисты, в числе версий намеренное отравление, экологическая обстановка, вирусное заболевание.