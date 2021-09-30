На севере Крыма зафиксирована массовая гибель птиц
Симферополь, 30 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Массовая гибель птиц зафиксирована в заливе Сиваш на севере Крыма. Об этом сообщили ученые Крымского федерального университета.
«Вчера мы выезжали на место. По численности погибших больше всего черношейной поганки, её практически 100% легло, потом идут пеганки и морской голубок. Одиночные особи чомги попадаются», — сообщил «Крыминформу» сотрудник кафедры геоэкологии Крымского федерального университета Григорий Прокопов.
Специалистами обнаружены от пяти до семи тысяч погибших особей черношейной поганки, 250−300 тушек морского голубка, до 50 особей пеганки.
«Вчера же удалось наблюдать больную, но живую птицу. Её поведение говорит о поражении нервной системы. То есть наибольшая вероятность, что это вирусное заболевание, которое поражает нервную систему», — сообщил эксперт.
Причины устанавливают специалисты, в числе версий намеренное отравление, экологическая обстановка, вирусное заболевание.