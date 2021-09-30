Томск, 30 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 92 случая заражения коронавирусом, выздоровели 68 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в областном оперштабе.

Павел Редин ИА Красная Весна Многоразовая защитная маска

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За весь период пандемии в Томской области COVID-19 диагностировали у 43 652 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 36 598 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в Томской области выявили 94 носителя коронавируса, выздоровели 65 человек.