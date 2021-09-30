Москва, 30 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Тяжёлых случаев течения болезни среди заболевших COVID-19 в окружении президента России Владимира Путина не выявлено. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, все заболевшие перенесли коронавирусную инфекцию в легкой или бессимптомной форме.

«В частности, адъютант был привит, поэтому у него всё прошло в максимально легкой форме. Все-таки прививка защищает и спасает жизни», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, никакие решения, касающиеся ограничений для непривитых от COVID-19 коронавируса граждан России, не принимались, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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