Саранск, 30 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Мордовии вынесен приговор по уголовному делу о получении взятки против бывшего начальника Государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Мордовия». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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Установлено, что с 2010 по 2014 год в должности главы ГКУ подсудимый получил взятку от представителей ООО «СДС — Управление строительства» за принятие и своевременное выполнение работ по госконтрактам. Также деньги предназначались за отсутствие претензий о несоблюдении сроков выполнения работ и лоббирование интересов данной организации при заключении других госконтрактов.

Взятка выразилась в работах на земельных участках главы управления в Лямбирском районе и квартире его сына в Саранске на общую сумму около 3 млн рублей.

Гособвинение запрашивало назначить наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и штрафом 10 млн рублей.

Приговором суда по трем эпизодам по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев, со штрафом в размере 9,813 млн рублей и запретом занимать должности на госслужбе на три года.

Имущество, полученное экс-главой ГКУ в качестве взятки, конфисковано в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший начальник ГКУ «Управление капитального строительства Республики Мордовия» был задержан в октябре 2019 года. В его отношении была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Параллельно было возбуждено уголовное дело против взяткодателя — бывшего директора ООО «СДС-Управление строительства».

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