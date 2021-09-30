Москва, 30 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Блогер Катя Адушкина в одном из интервью призналась, что обижена на блогера Валю Карнавал. Об этом 30 сентября пишет издание StarHit.

Скриншот с YouTube Катя Адушкина

По словам Адушкиной, причиной конфликта стали деньги. Блогеры договорились о записи совместного ролика, однако Карнавал потребовала от Адушкиной деньги за съёмку.

«Про деньги никто никогда не говорит, потому что это некрасиво. Мы предложили Вале или её продюсеру, а они выставили сумму», — рассказала Адушкина. «Для меня это было очень оскорбительно. Я не поняла. Я прямо обиделась», — поделилась блогер.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Валя Карнавал приняла участие в съёмках клипа рэпера Басты. Композиция, для которой был записан ролик, называется «Любовь и страх».