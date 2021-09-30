Саратов, 30 сентября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Саратовской области обновлен рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки. За минувший день зарегистрировали 31 летальный исход среди пациентов с коронавирусом. По информации регионального минздрава, общее число жертв COVID-19 на 30 сентября составляет 2980 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 15 мужчин и 16 женщин в возрасте от 40 до 87 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 88 772 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 80 915 человек.

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