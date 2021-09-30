Брюссель, , 14:03 — REGNUM Директор канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович 30 сентября в Брюсселе продолжил переговоры с специальным представителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком с целью найти выход из кризиса, сложившегося на севере Косово и Метохии.

Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе Brussels.be

Дипломатические источники ранее сообщили новостному агентству «Танюг» о том, что по окончании переговоров Мирослав Лайчак опубликует письменное сообщение о достигнутых договоренностях.

В 15:00 по брюссельскому времени спецпредставитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар проведет видеоконференцию по косовской проблеме.

Напомним, что переговоры Лайчака с представителями Белграда и Приштины — Петром Петковичем и Бесником Бислими начались 29 сентября. Бислими сообщил вечером этого же дня, что рамочная договоренность по выходу из кризиса на севере Косово и Метохии была достигнута. Тем не менее, сербская делегация не согласилась со всеми пунктами предложенного решения.

Кризис на севере Косово и Метохии начался после того, как 20 сентября Приштина, ссылаясь на договор, подписанный с сербской стороной в 2016 году, запретила использование сербских автомобильных номеров на территории Косово. Сербы заблокировали контрольно-пропускные пункты на севере края. Блокада продолжается уже 11 дней.