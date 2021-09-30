Тырныауз, Кабардино-Балкария, 30 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии обнаружен целый склад вооружения у одного из жителей города Тырныауза. При обыске в квартире у 55-летнего мужчины был найден заряженный пистолет и 22 патрона, а в подвале многоквартирного дома оперативники нашли еще автомат, патроны и гранаты, сообщили 30 сентября в пресс-службе регионального управления МВД.

Kurdpa.net Автомат

Оперативно-разыскные мероприятия были проведены сотрудниками МВД и ФСБ. Экспертиза установила, что обнаруженное оружие пригодно для стрельбы. Так, из заключения специалистов следует, что автомат Калашникова технически неисправен, но для стрельбы пригоден, пистолет конструкции Марголина 1960 года выпуска, который относится к спортивному нарезному короткоствольному огнестрельному оружию, технически неисправен, но для стрельбы пригоден.

К использованию также пригодны патроны и ручные осколочные гранаты. По факту обнаружения вооружения было возбуждено уголовное дело о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении оружия и боеприпасов. Фигурант дела пояснил, что найденный у него арсенал вооружения принадлежал его умершему брату. Часть его он якобы сам привез в свою квартиру, остальное сам брат спрятал в доме у своего родственника.