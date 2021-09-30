Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Ростовской области растёт число госпитализаций с COVID-19, следует из данных, опубликованных 30 сентября.

Publicdomainpictures.net Госпиталь

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

В настоящее время на лечении в ковидных стационарах находятся 4 237 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. В тяжёлом состоянии находятся 48 человек. К аппаратам неинвазивной ИВЛ подключены 372 пациента.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области эпидемическая ситуация остаётся крайне напряжённой. Ковидные госпитали заполнены на 90%. Всего на Дону развёрнуто 30 инфекционных стационаров вместимостью 4,5 тыс. коек.