Ярославль, , 13:33 — REGNUM Новый руководитель ярославского МБУ «Горзеленхозстрой» Иван Зайцев был судим за мошенничество. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на приговор суда, вынесенный в апреле 2017 года.

Молоток судьи Pixabay.com

О том, что начальник управления департамента городского хозяйства мэрии Иван Зайцев возглавит отвечающее за уборку города предприятие, мэрия сообщила 30 сентября. Однако пользователи социальных сетей сразу вспомнили, что в отношении чиновника ранее возбуждалось уголовное дело.

В 2016 году сотрудники ФСБ задержали директора департамента транспорта Ярославской области Олега Круглова. Иван Зайцев был в то время заместителем директора областного предприятия «Ярдорслужба», которое курировало ремонт региональных дорог.

В ходе исполнения одного из контрактов, как сказано в приговоре суда, «был выявлен ряд нарушений, которые препятствовали приемке выполненных работ». Руководитель фирмы через своего знакомого обратился к Ивану Зайцеву с просьбой оказать содействие в приемке. Зайцев, в свою очередь, передал эту просьбу директору дептранса Круглову.

«Непосредственно после этого Зайцев И.В. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстной заинтересованности, вступили в преступный сговор, направленный на получение денежных средств якобы за оказание содействия в приемке и дальнейшей оплате работ по контракту, распределив преступные роли между собой следующим образом. Зайцев И.В. должен был довести якобы ставшую известной ему информацию о наличии существенных претензий относительно качества выполненных работ, а также о том, что указанные работы не будут приняты и оплачены», — говорится в приговоре суда.

Принять работы чиновник и замдиректора «Ярдорслужбы» обещали за денежное вознаграждение, то есть взятку. Что и произошло. Но следствие и суд этот факт не посчитали взяткой, так как по своим должностным полномочиях ни Зайцев, ни Круглов не могли оказать влияние на приёмку работ. Поэтому данные действия суд квалифицировал не как коррупционное преступление, а как мошенничество.

Свою вину в содеянном и Олег Круглов, и Иван Зайцев признали. Дело было рассмотрено судом в особом порядке, что не предполагает изучение всех обстоятельств дела. Суд приговорил Зайцева к трём годам лишения свободы условно и штрафу в размере 170 тысяч рублей. Приговор суда не обжаловался.

Наличие судимости в прошлом не является препятствием для работы на должности муниципального служащего. Однако характер уголовного дела, по которому новый глава «Горзеленхозстроя» являлся подсудимым, как минимум заставляет задуматься о кадровой политике мэрии Ярославля.

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