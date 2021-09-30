Белград, 30 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович пропустит турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

(сс) Yann Caradec Новак Джокович

«Мне жаль, что я не увижу своих поклонников в Индиан-Уэллсе и не сыграю в пустыне, моём любимом месте», — написал Джокович.

Сербский теннисист продолжит восстановление после Открытого чемпионата США, в финале которого он проиграл Даниилу Медведеву.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе стартует 7 октября и станет седьмым в текущем сезоне. Джокович выступил только на двух из них — в Монте-Карло (Монако) и Риме (Италия).